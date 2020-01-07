Киев, , 13:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе президента Украины.

В ходе телефонного разговора была затронута тема, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке. «Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну», — сообщается в пресс-службе украинского лидера.

Также в ходе телефонного разговора Зеленский «подробно проинформировал» Помпео о результатах договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров четырех государств, а также сообщил о планах правительства страны по восстановлению мира в Донбассе.

В пресс-службе лидера Украины сообщили, что госсекретарь США «особо отметил» освобождение удерживаемых лиц и заключение договора на транзит российского газа через территорию Украины.

Зеленский поблагодарил США за поддержку в «восстановлении мира» в Донбассе и «возвращении Крыма». Также украинский лидер поблагодарил Соединенные Штаты Америки за выделение средств для оказания военной помощи Киеву.

ИА REGNUM напоминает, ранее о состоявшемся телефонном разговоре между Зеленским и Помпео сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

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