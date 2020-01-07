Иерусалим, , 13:12 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не должна быть втянута в конфликт между Соединенными Штатами и Ираном, об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Выступая на заседании кабинета министров Нетаньяху подчеркнул, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было совершено Соединенными Штатами и его страна не имеет к нему никакого отношения.

Однако глава израильского правительства добавил, что США имеют право самооборону, в том числе и на превентивный удар.

Напомним, 3 января ВВС США нанесли удар по автоколонне в аэропорту Багдада. В одной из машин находился глава иранской спецслужбы «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Генерал погиб на месте.

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