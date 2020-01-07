7 января 2020 | Время чтения 4 мин

Американцы сейчас вгоняют большие деньги в украинскую милитарную инфраструктуру и, в случае чего, они выкатят Украине такой «базовый чек», что трамповские требования к Ираку покажутся иконой филантропии и бессребреничества.

Андрей Ганжа, , 12:37 — REGNUM События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив. Все-таки убийство генерала Сулеймани поставило регион на грань «горячего» силового конфликта. И сохранение статус-кво вряд ли возможно, потому что бездействие приведет к «потере лица» режим шиитских мулл в Иране, а любое исполнение персидских требований превратит «лицо Трампа» в чумазую физиономию проигравшего.

Рука дружбы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Все основные ходы сторон еще впереди, но некоторые из уже сделанных вызывают ухмылку невольного восхищения: ну, дают янки!

5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой предложил правительству аннулировать запрос на предоставление помощи Международной коалицией для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что означает прекращение военных операций в Ираке. В составе пунктов резолюции — обязать иракское правительство прекратить присутствие всех иностранных войск на иракской земле и запретить использование им земель, вод и воздушного пространства Ирака под любыми предлогами. Американцы ожидаемо заявили, что разочарованы таким решением иракского Совета Представителей и хотят продолжить «присутствие Глобальной коалиции для разгрома ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (Морган Ортагус, пресс-секретарь Государственного департамента США). А президент-бизнесмен Дональд Трамп подкорректировал дипломатичность свой чиновницы грубыми прагматичными соображениями.

«Если они действительно попросят нас уйти, если мы не сделаем это на очень дружественной основе, мы наложим на них санкции, которых они никогда не видели раньше». В том числе — «У нас там очень дорогая авиабаза. Строительство стоило миллиарды долларов. Задолго до моего времени. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это» (из выступления перед журналистами на борту президентского самолета, Air Force One). Это, безусловно, новация в ближневосточной тактике США: во всяком случае, уходя из своих баз на северо-востоке Сирии никаких компенсаций за военную инфраструктуру от русских или сирийцев они не требовали.

Парламент Ирака James (Jim) Gordon

В Ираке речь идет, вероятнее всего, о Victory Base Complex, смеси военных объектов вокруг международного аэропорта Багдада, там находится штаб-квартира всех операций США в Ираке. Это действительно дорогой объект: там находится десять баз и даже дворец Аль-Фау, одна из бывших резиденций Саддама Хусейна.

Оплатят ли иракцы свои же дворцы — неизвестно. А мне, живущему на берегах Днепра, а не Тигра, не особенно-то и интересно. Беспокоит другое. Трамп предложил новую модель межгосударственных отношений: предъявление к оплате «выходного базового чека», который может быть применен к любой стране, смело (или бездумно) принявшей американскую военно-политическую помощь.

А Украина как раз и относится к числу таких стран. После «крымского прокола», закончившегося лихорадочной милитаризацией полуострова Российской Федерацией, США стали не менее лихорадочно милитаризировать все, что осталось на северо-западном берегу Черного Моря.

Уже третий год в Очакове (Николаевская область) строится «Центр оперативного управления флотом ВМС Украины» и происходит это в рамках программы оказания военной помощи (Foreign Military Construction Sales, FMCS) и с участием элиты американских стройбатов — «Морских пчел», первого мобильного строительного батальона морской пехоты США (NMCB 1).

Но Очаков — это далеко не все. По данным открытых источников, только в Причерноморье под военные цели США в Украине используется еще, как минимум, 4 объекта: акватория Одесского порта, многоцелевой учебный полигон «Широкий Лан» (Николаевская область), пустыня «Алешковские пески» (Херсонская область) — как учебный артиллерийский полигон и, возможно, «Тузловские лиманы» в Одесской области. То есть северо-западное Причерноморье превращается американцами в интегральный милитарный центр.

Далее только предположение. В программе правительства Алексея Гончарука предусмотрено строительство и/или модернизация 15-ти аэропортов. В условиях деградации транспортной системы Украины этот пункт вызывает недоумение — зачем, когда внутренние авиалинии практически не функционируют. Но если предположить, что это просто пятнадцать взлетно-посадочных полос «аэродромов подскока», то это «самое то», что необходимо США/НАТО в случае реального силового конфликта с Россией.

Конечно, иностранные военные базы запрещены украинской Конституцией (ч.7, статья 17). Но способ обхода этой нормы был придуман еще во времена Петра Порошенко, когда дело коснулось Яворовского полигона во Львовской области. Тогда Порошенко каждый год обращался в Верховную Раду за разрешением на «временное» пребывание иностранных вооруженных сил на полигоне в рамках «международных военных учений». Которые продолжались 365 дней в году. На этом полигоне постоянно размещаются несколько тысяч военнослужащих США (основной контингент), Канады, Великобритании и Польши с бронетехникой и вертолетами. Что делает Яворив одной из крупнейших баз НАТО за пределами альянса.

Конечно, сейчас Штаты стоят в Украине «плотно и надолго». Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Американцы сейчас вгоняют большие деньги в украинскую милитарную инфраструктуру и, в случае чего, они выкатят Украине такой «базовый чек», что трамповские требования к Ираку покажутся иконой филантропии и бессребреничества.

В Древней Руси (которая часто называется Киевской) существовала категория зависимого населения — закупы, временно обменивавшие свою свободу на ссуду (купу). Но давно известно, что нет ничего более «постоянного», чем «временное». А для современного капитала все равно, кто ты — человек или государство.