Киев, , 12:26 — REGNUM Второй тур голосования в ходе выборов президента Украины это «всегда протестное голосование… за меньшее зло». Об этом сообщил украинский политолог Кирилл Сазонов, публикация которого размещена 7 января изданием «Донецкие вести».

Сазонов призвал запомнить, что 73% украинских избирателей, проголосовавших за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского — это «избиратели всех кандидатов, которые во втором туре выступили против Порошенко, а не за Зеленского».

«Соседка, голосовавшая в первом туре за [Юлию — ИА REGNUM] Тимошенко остается сторонницей Тимошенко — просто во втором туре ЮВТ [Юлии Владимировны Тимошенко — ИА REGNUM] не было, и бабушка проголосовала «Против Пети» [против Петра Порошенко —ИА REGNUM]. И сторонники [кандидатов от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия — ИА REGNUM] Бойко с [Вадимом] Рабиновичем работали по той же схеме. Да, все так голосуют и всегда. Не нужно быть политтехнологом, чтобы это понять», — отметил эксперт.

«Реальных избирателей Зеленского в первом туре — 30%. При явке в 60%. То есть реальных сторонников Зеленского в стране из всего населения 18%. 18%, а не 73%!» — подвел итог сказанному политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, согласно результатом одного из последних социологических опросов, проведенных на Украине, рейтинг Владимира Зеленского вырос с 53% до 62%. Отметим, что во втором туре выборов президента Украины, которые состоялись в апреле 2019 года, за Владимира Зеленского проголосовали порядка 73% избирателей.

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