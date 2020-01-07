Тегеран, , 11:52 — REGNUM Меджлис Исламской Республики Иран единогласно принял законопроект, согласно которому вооруженные силы США и министерство обороны США являются террористическими организациями. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В законопроекте сказано, что армия США и Пентагон, после того, как они убили иранского генерал-майора, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, являются террористическими организациями со всеми втекающими отсюда последствиями.

Также в законопроекте сказано, что власти Исламской республики должны выделить силам специального назначения «Кудс» 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.

Напомним, что американцы убили Сулеймани в Багдаде в ночь на 3 января. Приказ об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Свои действия он оправдывает тем, что убийство Сулеймани предотвратит якобы готовившиеся нападения Ирана на американских дипломатов и американские военные объекты в Ираке.

Власти Ирана пообещали «страшно» отомстить американцам за это убийство. Однако Трамп ответил угрозой на угрозу. Он заявил, что в случае каких-либо ответных действий Ирана, он прикажет нанести ракетный удар по 52 целям на территории Исламской республики. При этом он пояснил, что цифра 52 выбрана не случайно — это количество американских заложников, которые были взяты иранцами в американском посольстве в Тегеране в дни исламской революции 1979 года. Среди целей будут и объекты культурного наследия Ирана.