Киев, , 11:40 — REGNUM В Министерстве иностранных дел Украины, а также Министерстве внутренних дел Украины выразили готовность оказать необходимую помощь Австралии в борьбе с лесными пожарами. Об этом 6 января сообщается в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой дипломатического ведомства, а также об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook. В украинском дипломатическом ведомстве выразили соболезнование семьям погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, успехов пожарникам и всем спасателям, принимающим участие в борьбе с огненной стихией. «Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу», — говорится также в заявлении МИД.

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В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов направить в Австралию порядка двухсот специально обученных украинских спасателей. Он уточнил, что украинская сторона проинформировала Австралию, что спасатели готовы на протяжении 24−36 часов прибыть со всем необходимым снаряжением на место трагедии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 25 человек.

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