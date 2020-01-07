Нью-Йорк, США, , 09:19 — REGNUM Исламская Республика Иран, несмотря на выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) не собирается создавать себе ядерное оружие. Об этом в эфире программы PBS NewsHour заявил постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи.

Напомним, что после того, как американцы убили иранского генерал-майора Касема Сулеймани, который был командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, официальный Тегеран обещал «страшно» отомстить США.

Также власти Ирана заявили, что окончательно выходят из ядерной сделки. Стоит отметить, что Тегеран последовательно сокращал свои обязательства в рамках сделки после того, как она фактически развалилась, когда президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе своей страны из соглашения. Теперь же Иран снимает с себя последнее обязательство, которое касалось количества обогатительных центрифуг.

В то же время, рахбар Ирана в свое время выпускал фетву, в которой было сказано, что ядерное оружие следует запретить. Об этом и напоминает Маджид Тахт-Раванчи.

«Нет, мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие», — сказал он.

Также постпред Ирана подчеркнул, что в оборонительной доктрине Ирана нет места ядерному оружия.