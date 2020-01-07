Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос сроков своей поездки на Украину. Об этом 6 января сообщается в пресс-службе Государственного департамента США.

Также американский дипломат обсудил с украинским лидером ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке «и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде», — говорится в сообщении.

Американский журналист Кристофер Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на официальное заявление пресс-службы госдепартамента США сообщил, ожидается, что «он (Помпео — ИА REGNUM) прибудет в конце месяца».

ИА REGNUM напоминает, 1 января появилось сообщение о том, что Майкл Помпео был вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию и еще в несколько государств. Данное решение было связано с ситуацией в Ираке.

Читайте также: Помпео отложил визит на Украину и в ряд других стран из-за ситуации в Ираке