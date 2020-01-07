Токио, , 08:05 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японские власти призвали Иран вернуться к соблюдению договорённостей по ядерной сделке и сотрудничеству с международным сообществом ради снижения напряжённости на Ближнем Востоке, это заявление он сделал 7 января на регулярной пресс-конференции.

Глава японского кабмина подчеркнул обеспокоенность Японии в связи с обострением положения в ближневосточном регионе. Он заверил, что его страна продолжит прилагать дипломатические усилия для исправления положения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства 3 января в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Гибель видного военачальника Корпуса стражей исламской революции Ирана произошла в результате ракетного удара ВВС США. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал это нападение проявлением терроризма. Исламская Республика пообещала жёстко ответить Вашингтону.

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