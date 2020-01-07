Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Посол Украины в США Владимир Ельченко вступил в полномочия. Об этом 6 января сообщает «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

«Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу», — сообщает СМИ-иностранный агент. Источник добавил, что церемония вручения верительных грамот состоялась в Овальном кабинете Белого дома. «Таким образом Ельченко с сегодняшнего дня официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США», — говорится в сообщении.

Об этом также сообщил и сам украинский дипломатический представитель на своей странице в социальной сети Twitter. Ельченко написал, что представил свои полномочия от президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу. Дипломат подчеркнул, что для него честь представлять Украину в США, «которые всегда твердо поддерживали нашу независимость».

ИА REGNUM напоминает, ранее Владимир Ельченко в интервью украинскому средству массовой информации заявил, что в секретариате ООН работает агентура ФСБ.

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