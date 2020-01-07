Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Эксперты США считают санкции против Ирака, разрабатываемые Белым домом в связи с требованием властей республики о выводе иностранных войск, угрозой американским интересам, сообщает газета The Washington Post.

В проекте возможных санкций рассматривается запрет американским компаниям работать с деловыми кругами Ирака. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал Багдаду экономическими санкциями за проявление нелояльности к американским действиям после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ВВС США в аэропорту Багдада.

Издание приводит мнение ряда экспертов, которые считают, что «будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам». Газета отмечает, что удар США по экономике Ирака станет «очень необычным действием против союзника», в которого вложены сотни миллиардов долларов за 20 лет.

При этом проект санкций носит предварительный характер, и пока неизвестно, решится ли Белый дом их ввести. Источники издания считают, что администрация США заняла выжидательную позицию, чтобы выяснить, насколько далеко намерены зайти власти Ирака.

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