Вашингтон, , 06:31 — REGNUM США приступили к разработке санкций против Ирака в связи с тем, что Совет представителей (парламент) республики потребовал вывода иностранных воинских контингентов с территории страны, сообщает газета «Вашингтон пост».

Сославшись на анонимных представителей Белого дома, издание сообщило, что главную роль при введении возможных санкций против Ирака будет играть администрация и министерство финансов США.

При этом газета подчёркивает, что идущее сейчас обсуждение санкций носит предварительный характер. Пока непонятно, будут ли применены какие-либо санкционные меры воздействия на Ирак.

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