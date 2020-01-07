Вашингтон, , 06:19 — REGNUM США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.

Агентство, ссылаясь на чиновника администрации США, сообщило, что 6 января было отказано в получении визы главе МИД Ирана.

Такие действия США последовали вслед за усилением напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана после убийства командующего силами спецназначения Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Исламская Республика пообещала жёстко ответить США.

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