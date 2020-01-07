Москва, , 05:54 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — написала она 7 января на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо с уверениями о готовящемся выводе войск международной коалиции, руководимой США, из Ирака опубликовано случайно.

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