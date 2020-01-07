Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе войск коалиции из Ирака было опубликовано по ошибке, сообщает 6 января телекомпания CNN.

Милли назвал это письмо черновиком и сообщил: «Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать». Генерал считает, что письмо было «плохо сформулировано». Он заявил, что вывод войск США с территории Ирака не осуществляется.

Напомним, ранее СМИ обнародовали письмо штаба международного контингента в Ираке под руководством США, в котором говорилось о выводе войск коалиции в ближайшее время из уважения к «суверенному решению» властей Ирака.

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