Нью-Йорк, США, , 05:01 — REGNUM Россия заблокировала заявление СБ ООН о неприкосновенности дипломатических учреждений, в связи, с отсутствием в ней текста об убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, атакой США в Багдаде. Об этом рассказал Постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает Интерфакс.

При том, что РФ заблокировала заявление Совбеза, российская сторона решительно осудила атаки на любые дипломатические учреждения.

«И мы решительно осудили атаку на американское посольство», — сказал Небзя.

По его словам, заявление СБ ООН было готово и согласовано с РФ, произошла атака ВС США на Сулеймани. Россия предложила указать этот факт в заявлении, но это было отвергнуто американской стороной.

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