Лондон, , 05:16 — REGNUM Лондон сократил до минимального количество сотрудников британских дипломатических представительств в Ираке и Иране в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил вечером 6 января телеканал Sky News.

Как сообщили дипломатические источники канала, выезд сотрудников с членами семей в Великобританию был мерой предосторожности. Особо отмечено, что причиной возвращения дипломатов не стали разведданные, которые указывали бы на подготовку нападений на посольства Соединённого Королевства. Британские послы в Багдаде и Тегеране остаются на посту и исполняют свои обязанности.

«Безопасность наших сотрудников имеет для нас первостепенное значение», — заявил телеканалу представитель МИД Великобритании.

Резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке началось после гибели в результате американского авианалёта иранского генерала Касема Сулеймани. Иран пообещал жёстко ответить США. 5 января парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные контингенты. Президент США Дональд Трамп в ответ угрожает Ираку «беспрецедентными санкциями».

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