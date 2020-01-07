Вашингтон, , 04:16 — REGNUM В Пентагоне США заявили, что будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта» в случае нанесения ударов по культурным объектам Ирана. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает The Washington Post.

Журналисты уточнили, значит ли это, что военные атаки по таким объектам наноситься не будут, как об этом говорится в соответствующих международных документах.

«Таковы законы вооружённого конфликта», — ответил Экспер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марк Эспер заявил о том, что США не планируют сворачивать своё военное присутствие в Ираке.

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