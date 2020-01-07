Абуджа, , 04:28 — REGNUM Как минимум 30 человек погибли вечером 6 января при взрыве самодельного взрывного устройства в городе Гамбору в Нигерии возле границы с Камеруном, сообщает 7 января агентство Reuters.

По информации агентства, взрыв произошёл на мосту при большом скоплении людей. Не менее 30 человек погибло, по свидетельству очевидцев, ранены оказались как минимум 35 нигерийцев.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

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