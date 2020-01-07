Каракас, 7 января 2020, 03:08 — REGNUM Обеспокоенность ситуацией вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По его словам, генеральный секретарь призвал всех участников политического кризиса в Венесуэле предпринять шаги по снижению напряженности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января, главу Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо отстранили, назначив провластного депутата Луис Парра.
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