Сан-Рамон, , 02:53 — REGNUM Нефтегазовая компания Chevron, штаб-квартира которой находится в Сан-Рамоне, штат Калифорния, вывела из Ирака своих сотрудников — граждан США, сообщила 6 января телекомпания CNN.

Представитель компании заявила, что сотрудников вывезли из Ирака в качестве «меры предосторожности» после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Она назвала «главным приоритетом для Chevron» обеспечение безопасности персонала компании. Число эвакуированных из Ирака сотрудников не было обнародовано. Теперь работу на нефтегазовых месторождениях в стране станут контролировать местные кадры Chevron.

Ситуация в регионе обострилась после авиаудара США по аэропорту Багдада в ночь на 3 января, который повлёк гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Исламская Республика пообещала Вашингтону жёсткий ответ.

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