Тегеран, , 02:36 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ударить по иранским объектам напомнил об инциденте 1988 года, когда ВМС США сбили иранский пассажирский самолёт, тогда погибли 290 пассажиров и членов экипажа. Такую запись Рухани сделал 6 января на своей странице в Twitter.

Президент Ирана написал, что помнящие число 52 (количество объектов, объявленных целями Трампом) не должны забыть о числе 290.

«Никогда не угрожайте иранскому народу», — заявил Роухани.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января глава Белого дома заявил, что США нанесут удары по 52-м объектам Ирана в ответ на любую потенциальную угрозу от Исламской Республики. Число 52 означало количество пребывавших в плену 444 дня заложников, захваченных в посольстве США в Тегеране 4 ноября 1979 года.

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