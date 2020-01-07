Багдад, , 02:28 — REGNUM Международная коалиция под руководством США заявила о своих планах вывести войска из Ирака, согласно требованиям властей страны, сообщило 6 января агентство Reuters.

В письме штаба операции «Непоколебимая решимость», адресованном командованию вооружёнными силами Ирака, заявлено, что коалиция уважает «суверенное решение» иракских властей, потребовавших вывести войска. В письме сказано, что подразделения коалиции будут «передислоцированы в течение ближайших дней и недель» для последующего вывода с территории Ирака.

Официальные представители Пентагона пока не могут сказать, действительно ли было послано такое письмо. При этом источник агентства в иракском командовании подтвердил его подлинность.

5 января иракский парламент после авиаударов США на территории страны принял на экстренном заседании резолюцию, в которой обязал правительство Ирака выдворить иностранные силы из республики и «прекратить работу в рамках соглашения по безопасности» с международной антитеррористической коалицией.

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