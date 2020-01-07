Рамалла , , 01:38 — REGNUM Власти Израиля утвердили план строительства ещё 1936 единиц жилья в своих поселениях на Западном берегу реки Иордан, сообщает 6 января правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»).

На заседаниях 5 и 6 января еврейской администрацией Западного берега Иордана был утверждён план возведения 1936 единиц жилья. Из них 786 строений согласованы окончательно, остальные пока на первом этапе планирования (из пяти). По информации «Шалом ахшав», израильская администрация утвердила план строительства 8337 единиц жилья на палестинских территориях в 2019 году. Это почти в полтора раза больше, чем в предыдущем.

Перманентное возведение жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан — одно из главных препятствий для решения палестино-израильского конфликта. В 2016 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения расселения евреев на оккупированных территориях. Израиль отказался выполнять требования, изложенные в этом документе.