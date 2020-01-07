Санкт-Петербург, , 00:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге.

«Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством! Будьте здоровы, счастья вам! С праздником!» — сказал президент. В ответ прихожане также поздравили Путина с Рождеством. «Спасибо вам! До свидания», — попрощался президент.

Как сообщалось, глава государства второй год подряд встречает Рождество в этом храме, где его крестили младенцем, и где были отпеты его родители.

В целом Путин уже третье Рождество подряд проводит в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин встречает Рождество Христово в Спасо-Преображенском соборе Петербурга