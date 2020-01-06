Багдад, , 23:19 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, объявила о выводе своих контингентов с территории Ирака, об этом 6 января сообщает Reuters.

Военные, входящие в коалицию, вели борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако несколько операций, в основном вооруженных сил США, вызвали резкую критику со стороны ряда стран, что в конечном счете и привело к решению парламента Ирака вывести войска иностранных государств со своей территории.

Напомним, ВВС США 3 января нанесли ракетный удар по кортежу иранского генерала Касема Сулеймани, грубо нарушив нормы международного права. Ответственность за преступление взял на себя лично президент США Дональд Трамп.

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