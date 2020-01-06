Брюссель, , 22:48 — REGNUM Председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приняла решение о созыве в среду, 8 января, внеочередного заседания комиссии, посвященного рассмотрению способа разрешения напряженности на Ближнем Востоке дипломатическим путем. Об этом 6 января сообщается на официальном сайте ЕК.

«После недавних событий в Ираке сейчас важно остановить цикл насилия, чтобы еще одно действие не привело к следующему, а вместо этого снова было создано пространство для дипломатии», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Отмечается, что Еврокомиссия крайне обеспокоена отказом Ирана продолжать переговоры в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «5+1»).

"С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке», — добавила глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Европейского союза пригласило в Брюссель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа для проведения переговоров после эскалации напряженности между Ираном и США.

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