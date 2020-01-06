Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и в Венесуэле. Об этом 6 января сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь Помпео выразил признательность Генеральному секретарю Гутеррису за его постоянные дипломатические усилия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в США обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании резолюции СБ ООН по поводу нападения на посольства страны в Ираке.

Ранее, 5 января, министерство иностранных дел Ирака направило жалобы в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу в связи с убийством на территории страны иранского генерала Касема Сулеймани.

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