Вашингтон, , 21:51 — REGNUM В США обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании резолюции СБ ООН по поводу нападения на посольства страны в Ираке, об этом 6 января сообщает Reuters.

Нападение на американское дипломатическое представительство в Багдаде началось после того, как ВВС США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла», в ходе чего погибли 25 человек.

Дальнейшим следствием эскалации конфликта стало убийство 3 января высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить за преступление.

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