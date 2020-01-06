Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Бывший помощник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил о готовности дать показания Сенату США в рамках дела по импичменту, соответствующее заявление было опубликовано 6 января на сайте Белого дома.

«Поскольку вопрос о моих показаниях снова стоит на повестке дня, то если Сенат меня вызовет для дачи показания, я готов их дать», — говорится в заявлении бывшего помощника Трампа.

Напомним, 24 сентября 2019 года представители Демократической партии США в нижней палате Конгресса начали процесс импичмента в отношении президента Трампа. Нижняя палата поддержала отрешение главы Белого дома от власти. Однако данное решение должен утвердить Сенат, в котором преобладают республиканцы.

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