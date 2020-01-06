Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал международное сообщество от вмешательства во внутренние дела Ливии, об этом 6 декабря говорится в заявлении, распространенном для СМИ.

«Иностранная поддержка конфликтующих сторон лишь усугубит конфликт и осложнит достижение мира путем политического решения», — говорится в заявлении Генерального секретаря.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что направил в Ливию вооруженные силы в качестве помощи Правительству национального согласия, расположенному в Триполи.

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