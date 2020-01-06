Брюссель, , 20:43 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открестился от убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января он рассказал на брифинге для прессы, проходящем в Брюсселе.

«Это было решение, принятое Соединенными Штатами без участия коалиции, сражающейся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и НАТО», — отметил Столтенберг.

Напомним, 3 января американский беспилотник нанес удар по кортежу иранского генерала Сулеймани, возглавляющего спецслужбу «Аль-Кудс». Военный был убит на месте — в аэропорту Багдада.

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