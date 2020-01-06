Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил свою готовность к переговорам с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если Тегеран будет «себя вести как нормальная страна». Об этом 6 января сообщила журналистам советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.

На вопрос корреспондентов о том, верит ли Трамп в возможность договориться о ядерной сделке с Ираном, представитель администрации президента ответила, что «он говорил, что открыт для встречи».

«Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна… то конечно. Несомненно», — добавила Конуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

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