Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран — членов альянса есть консенсус в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия, об этом 6 января он сообщил на брифинге для журналистов.

Слова главы НАТО последовали в ответ на решение Ирана выйти из ядерного соглашения, заключенного в 2015 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Исламской Республике обладать ядерным оружием.

Отношение между странами значительно осложнились после того, как президент Трамп отдал приказ об убийстве генерала Касема Сулеймани, возглавляющего специальную службу Ирана «Аль-Кудс».

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