Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Посольство США в Израиле опубликовало заявление, предупреждающее о повышенной напряженности в регионе, что грозит, в том числе, ракетными обстрелами, об этом 6 января сообщает Reuters.

Примечательно, что в опубликованном заявлении не сказано о причинах, повлекших за собой напряженность.

«Настоятельно рекомендуем гражданам США сохранять бдительность и осведомленность относительно возможных инцидентов, в том числе и ракетных обстрелов», — говорится в заявлении.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась после убийства 3 января вооруженными силами США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

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