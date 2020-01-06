Москва, , 20:10 — REGNUM Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики только после 13 января сможет дать оценку действиям лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который раздавал тысячные купюры посетителям праздничных гуляний на Красной площади в Москве. Об этом 6 января сообщил председатель комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

«Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13», — цитирует Аршбу РИА Новости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Красной площади в Москве раздавал еду и наличные деньги обступившим его людям со словами: «Дети, инвалиды… Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы».

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