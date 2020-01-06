Сирт, Ливия, , 19:46 — REGNUM Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Об этом 6 января сообщает Sky News Arabia.

Отмечается, что Ливийская национальная армия находятся в центре города и готова реагировать на любые события.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии нет единого правительства, а государство фактически расколото на несколько независимых анклавов, сражающихся друг с другом. Основными игроками на внутриполитической арене являются Правительство национального согласия в Триполи и Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром.

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