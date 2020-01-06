Исламабад, , 19:52 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шейх Мехмуд Куреши призвал США и Иран снизить напряженность после убийства генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает Al Arabia.

Также дипломат отметил, что его страна не будет втянута в конфликт между Соединенными Штатами и Исламской Республикой.

«Мы не станем участвовать ни в каких усилиях по разжиганию конфликта и не позволим использовать нашу территорию против какого-либо государства», — подчеркнул Куреши, выступая в парламенте страны.

Напомним, 3 января вооруженные силы США нанесли удар по автоколонне, двигавшейся в сторону Багдада. В одном из транспортных средств находился глава иранской спецслужбы «Аль-Кудс» генерал Сулеймани.

Убийство было осуществлено по прямому указанию президента США Дональда Трампа, Иран обещал отомстить за преступление.

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