Исламабад, 6 января 2020, 19:52 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шейх Мехмуд Куреши призвал США и Иран снизить напряженность после убийства генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает Al Arabia.
Также дипломат отметил, что его страна не будет втянута в конфликт между Соединенными Штатами и Исламской Республикой.
«Мы не станем участвовать ни в каких усилиях по разжиганию конфликта и не позволим использовать нашу территорию против какого-либо государства», — подчеркнул Куреши, выступая в парламенте страны.
Напомним, 3 января вооруженные силы США нанесли удар по автоколонне, двигавшейся в сторону Багдада. В одном из транспортных средств находился глава иранской спецслужбы «Аль-Кудс» генерал Сулеймани.
Убийство было осуществлено по прямому указанию президента США Дональда Трампа, Иран обещал отомстить за преступление.
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