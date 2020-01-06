Тегеран, , 19:29 — REGNUM США могут столкнуться со «вторым Вьетнамом», если они не выведут свои военные силы с территории Ближнего Востока. Об этом 6 января заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти во время церемонии прощания с иранским генералом Касема Сулеймани.

«Теперь Вашингтон столкнётся со «вторым Вьетнамом», если его силы не покинут регион», — цитирует слова советника телеканал Al-Alam.

Он подчеркнул, что решение о ликвидации генерала Сулеймани в Ираке является самой большой глупостью со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что волю иранского народа не сломить, а «вредное присутствие» США в регионе подходит к концу.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Ирана: присутствие США в регионе подошло к концу