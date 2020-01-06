Анкара, 6 января 2020, 19:07 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 6 января сообщает Anadolu Ajansi.
Спецоперация по поимке обвиняемых прошла в провинции Эдирне, располоденной на северо-западе страны.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.
На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.
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