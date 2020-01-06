Ташкент, , 19:01 — REGNUM Генеральной прокуратурой окончено расследование в отношении Гульнары Каримовой и других лиц, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

В сообщении отмечается, что фигуранты дела в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.

Как сообщалось ранее, узбекская сторона провела совместную работу с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Россия и Латвия, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Гульнары Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

В рамках данной работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой, что послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

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