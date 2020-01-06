Каракас, , 19:04 — REGNUM В министерстве иностранных дел России заявили, что назначение депутата Луиса Парры новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, который был избран вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо, является легитимной демократической процедурой. Об этом 6 января сообщает департамент информации и печати внешнеполитического ведомства России.

«Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле», — говорится в комментарии ведомства.

Уточняется, что события, происшедшие 5 января, говорят о том, что в Венесуэле есть запрос на осуществление конструктивного политического диалога между различными силами, но «без деструктивного вмешательства извне».

«Радикальная часть оппозиции, дискредитировавшая себя громкими скандалами, связанными в том числе с присвоением денежных средств иностранного происхождения, в который раз продемонстрировала свою несостоятельность», — подчеркивают в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 5 января, руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо отстранили от занимаемой им должности, вместо него на должность назначен провластный депутат Луис Парра.

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