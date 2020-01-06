Ташкент, , 18:58 — REGNUM На базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет создан универсальный Центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов организации, сообщил ИА REGNUM источник в РАТС ШОС.

«Центр соберет экспертов компетентных органов стран-членов ШОС, которые будут заниматься аналитической и другой работой на основе стекающейся информации из специальных и иных служб», отметил собеседник агентства.

Он добавил, что окончательное решение по созданию центра будет принято на Совете глав государств-членов ШОС, которое пройдет в июле текущего года в России.

РАТС ШОС была образована в 2004 году. Штаб-квартира организации находится в Ташкенте.