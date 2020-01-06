6 января 2020 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 18:50 — REGNUM На пресс-конференции по случаю Нового года премьер-министр Японии Синдзо Абэ расставил приоритеты международной политики Страны восходящего солнца. Как и прежде, определяющим в политике Токио будет японо-американский военный союз, к которому Абэ хотел бы пристегнуть и Республику Корея (Южная Корея). «На фоне тяжелой обстановки в сфере безопасности в Восточной Азии крайне важным является тесное сотрудничество между Японией и США, Японией, США и Южной Кореей, а также укрепление отношений сотрудничества с Россией и Китаем», — сказал он. Заметим, что упоминание Южной Кореи не случайно, ибо испытывающий глубокое недоверие к японцам Сеул решительно против заключения с ними военного союза.

Япония

Видимо, для того, чтобы ослабить слухи и подозрения по поводу сомнений в отношении защиты Японии при президенте США Дональде Трампе американскими войсками, Абэ счел необходимым добавить, что сотрудничество с США является «основой внешней политики и безопасности Японии уже более 60 лет». Другими словами, было фактически подтверждено, что внешнюю и военную политику страны по-прежнему будут определять в Вашингтоне и Пентагоне.

В связи с этим весьма сомнительными предстают живописуемая в ходе пресс-конференции Абэ радужная картина будущего «расцвета отношений с Россией». Ибо степень такого «расцвета» опять-таки будет определять «дядя Сэм», который, как показывает опыт Европы, лишь до поры до времени готов терпеть сотрудничество Токио с Москвой в поставках российских энергоносителей на Японские острова. К тому же «расцвет» Абэ обещает при непременном выполнении Москвой главного условия — «возвращения» российским правительством южных Курил.

О наивности представления о том, что за Курилы Токио будет долго и щедро «платить», видные российские специалисты по Японии еще в 1992 году предупреждали тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина. Двадцать докторов наук и профессоров разъясняли последнему перед его поездкой в Японию:

«Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем (вроде «пятиэтапного плана решения территориального вопроса» или признания «потенциального суверенитета Японии» над спорными островами) приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции. Зато в политическом мире Японии в случае уступок японским территориальным домогательствам наверняка активизируются реваншистские силы, выступающие не только с притязаниями на четыре южных острова, но и на все Курильские острова и даже на Южный Сахалин. Вот почему путь каких бы то ни было уступок необоснованным и незаконным японским территориальным требованиям — это недальновидный путь».

О том, что российские ученые абсолютно правы, свидетельствует, по сути, провал широко разрекламированного три с половиной года назад в нашей стране якобы нацеленного на крупную помощь Японии в подъеме российской экономики «плана Абэ из восьми пунктов».

И, тем не менее, у нас в стране продолжают активно действовать люди, усматривающие в Японии этакого «донора», якобы готового облагодетельствовать российский народ за ненужные-де России и столь желанные японцами Курильские острова. В ожидании все тех же мифических «иеновых дождей» в России идут на различные ухищрения и нарушения, вплоть до открытия для японцев суверенных границ Российской Федерации, предоставления японским рыбакам права ведения промысла в наших территориальных водах без соблюдения российского законодательства и пр.

Видя подобную ничем не оправданную уступчивость, японское правительство игнорирует требования Москвы признать территориальные итоги Второй мировой войны, отвергает ялтинские и потсдамские соглашения глав трех великих держав 1945 года, фальсифицирует положения Сан-Францисского мирного договора 1951 года и Советско-японской совместной декларации 1956 года. Вот и в первом своем выступлении в наступившем 2020 году премьер Абэ, по сути, пропускает мимо ушей разъяснения о невозможности сдачи Курил, в том числе по военно-стратегическим соображениям, сделанные в последнее время президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. И продолжает, как мантру, из раза в раз призывать к «заключению мирного договора на основе разрешения проблемы северных территорий». А потому, и в 2020 году, похоже, нам предстоит быть свидетелями непрекращающегося «марафона» переговоров по несуществующему «территориальному вопросу»…