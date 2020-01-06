Пекин, 6 января 2020, 18:42 — REGNUM Совбез ООН должен соответствующим образом выполнять возложенные на него обязательства, заявил 6 января официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя необходимость обсуждения гибель иранского генерала Касема Сулеймани.
По его словам, военные авантюры Соединенных Штатов нарушают основополагающие принципы международных отношений, которые привели к эскалации напряженности и нестабильности на Ближнем Востоке.
«Совет Безопасности несет первостепенную ответственность за защиту международного мира и стабильности, должен соответствующим образом выполнять свои обязательства, наделенные Уставом ООН», — сказал он на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.
Министерство иностранных дел Ирака направило жалобы в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу в связи с убийством на территории страны Сулеймани.
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