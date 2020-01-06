Ташкент, , 18:38 — REGNUM Короткие номера экстренных служб в Ташкенте (101, 102, 103, 104, 1050, 1055) будут объединены в едином центре, для их вызова будет использоваться номер 112, сообщает Podrobno.uz.

«Введение единого номера экстренных служб запланировано проектом «Безопасный город», который внедряется в столице Узбекистана. Проект «Безопасный город постепенно будет внедрен во всех регионах республики. К 2023 году он должен охватить всю страну. Объединение номеров экстренных служб по короткому номеру 112 — только часть проекта», сообщает издание.

В рамках проекта планируется установка более 50 тысяч камер наблюдения на объектах социальной сферы, культуры и туризма, на вокзалах и рынках. База данных составит более 20 миллионов единиц, будет создана интеллектуальная поисковая система. Более 500 перекрестков войдут в современную сеть управления дорожным движением, появится услуга «умной» автостоянки.

«Электронная цифровая карта города с включенными кадастровыми данными позволит быстро реагировать на незаконные сооружения. За состоянием окружающей среды станет следить единая система мониторинга и контроля, интегрированная в ситуационный центр», говорится в публикации.

По прогнозам специалистов, проект увеличит доверие общества к госструктурам на 35 процентов, уменьшит сроки раскрытия преступлений и количество совершаемых при этом правонарушений на 45 процентов, улучшит экологическое состояние Ташкента.