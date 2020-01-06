Москва, , 18:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России заявили, что приостановка обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе вызвана накопившимся противоречиями между участниками соглашения. Об этом 6 января сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

«Над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения «ядерной сделки», — отмечают в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что участникам сделки не следует создавать дополнительную напряженность, а, наоборот, направить все свои усилия на стабилизацию отношений для возобновления СВПД.

«Настоятельно призываем всех партнёров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло», — говорится в сообщении.

В МИД России еще раз подтвердили, что Россия является сторонницей выполнения условий СВПД, и выразили надежду на возвращение Тегерана в формат соглашения, после того как с Ирана будут сняты санкции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с Соединенными Штатами в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»), однако, прежде чем это случится, Иран должен дать ответ на убийство военными США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке