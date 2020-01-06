Вашингтон, , 18:14 — REGNUM У Ирана никогда не будет ядерного оружия, об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1214197038063243264

«Иран никогда не будет иметь ядерного оружия», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Ирана приняло решение выйти из ядерной сделки, заключенной в 2015 году. Это произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о ликвидации высокопоставленного иранского военного отдал лично Дональд Трамп.

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