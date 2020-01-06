Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

«Как передает высокопоставленный американский чиновник, впервые Помпео говорил с Трампом об убийстве Сулеймани еще несколько месяцев назад», — отмечает издание, ссылаясь на источник.

В газете подчеркивается, что ни Пентагон, ни Трамп поначалу не хотели осуществлять подобную операцию.

Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января, в аэропорту Багдада. Это убийство вызвало резкую реакцию со стороны многих стран региона. Парламент Ирака принял решение выдворить иностранные войска со своей территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Саудовской Аравии надеется на деэскалацию напряженности в регионе