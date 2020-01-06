Москва, 6 января 2020, 16:49 — REGNUM Российская Федерация сохраняет полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после очередного шага Ирана по сокращению обязательств, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
«Российская сторона сохраняет полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий», — говорится в комментарии.
Российское внешнеполитическое ведомство призывает «всех партнеров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Ирана приняло решение выйти из ядерной сделки, заключенной в 2015 году. Это произошло после убийства ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани.
Совместный всеобъемлющий план действий — это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, Китая, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.
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